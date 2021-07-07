Умер отец актера Роберта Дауни-младшего

Умер американский режиссер и актер Роберт Дауни-старший. Об этом сообщает Daily News со ссылкой на жену кинематографиста, писательницу Розмари Роджерс.

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По ее словам, артист скончался во сне в своем доме в Нью-Йорке. Дауни-старший, которому в июне исполнилось 85 лет, боролся с болезнью Паркинсона.

Он был отцом знаменитого голливудского актера Роберта Дауни-младшего, родившегося от первой жены Элси Дауни. В 1970 году он снял фильм "Загон", в котором сыграл его сын, а затем у кинематографиста начались проблемы с наркотиками, из-за которых и распался его первый брак. Вторая супруга Лора Эрнст помогла Дауни-старшему справиться с зависимостью. После этого он снял фильмы "Компания Хьюго", "Губы напрокат", "В *опу академию", "Слишком много солнца" и "Америка".

В качестве актера Роберт Дауни-старший работал над такими лентами, как "Ночи в стиле буги", "Как украсть небоскреб", "Аве, Цезарь", "Жить и умереть в Лос-Анджелесе", "Магнолия" и "Джонни, будь хорошим".