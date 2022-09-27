Умер певец Борис Моисеев

Скончался певец Борис Моисеев. Ему было 68 лет. Об этом со ссылкой на его арт-директора сообщает РИА Новости.

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Причина смерти пока неизвестна.

"Да, это так… Сегодня в 2 часа", — рассказал арт-директор звезды Сергей Горох.

По его словам, даты церемонии прощания и похорон пока неизвестны.

В апреле директор эстрадного певца оценил состояние его здоровья после двух перенесенных инсультов, а также рассказал, как он жил в тот период. Он указывал, что Моисеев находился в своей квартире в самом центре Москвы и крайне редко выходил из дома. По словам арт-директора, в квартире артиста были установлены тревожная кнопка и камеры на экстренный случай.

Моисеев — эстрадный певец и танцовщик, заслуженный артист России и многократный лауреат музыкальных премий "Овация" и "Золотой граммофон". Наиболее известные песни Моисеева — "Голубая луна" (с Николаем Трубачом), "Дитя порока", "Две свечи" (с Аллой Пугачевой).

Он один из первых певцов нетрадиционной ориентации в России, совершивших каминг-аут.