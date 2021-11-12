Умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин
Foto: Kadrs no video

Умер российский писатель-сатирик, сценарист и телеведущий Виктор Коклюшкин. Об этом сообщает "Вести.ру".

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Коклюшкин скончался в возрасте 75 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Виктор Коклюшкин родился 27 ноября 1945 года в Москве. В 36 лет он окончил высшие театральные курсы ГИТИСа, а четыре года спустя начал писать сценарии для телевидения. Он также написал сценарий для фильма "Дядя Ваня и другие". Кроме того, Коклюшкин был автором целой серии монологов: "Одноклассники", "Женская консультация", "Репетиция", "Бюст", "Переводчик" и "Гербалайф".

За свою жизнь писатель опубликовал много книг рассказов, повестей и романов. Он был лауреатом литературной премии журнала "Юность" и премии "Золотой теленок" "Литературной газеты". Его монологи читали такие юмористы, как Владимир Винокур, Евгений Петросян, Клара Новикова и Ефим Шифрин.

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