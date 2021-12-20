Скончался бас-гитарист и вокалист, последний участник оригинального состава британской рок-группы Smokie Терри Аттли. Сообщение об этом опубликовано на сайте музыкального коллектива.

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"С тяжестью на сердце и с полными слез глазами мы делимся новостью о том, что наш дорогой друг и член группы Терри скончался после непродолжительной болезни", — говорится в публикации. Музыкант умер в возрасте 70 лет.

Терри Аттли родился в 9 июня 1951 года в Брадфорде. В 1965 году вместе с своими друзьями по католической гимназии организовал рок-группу. Аттли был в ее составе с момента основания. В 1968 году коллектив стал заниматься музыкой профессионально, но первых успехов достигла только спустя семь лет. В это же время она получила свое нынешнее название Smokie, а в 1976 году был выпущен сингл Living Next Door to Alice, который стал их самым известным хитом.