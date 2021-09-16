Умер режиссер культового "Фантадрома" Ансис Берзиньш

Ушел из жизни легендарный латвийский мастер мультипликации и кинематографист Ансис Берзиньш (1940-2021). Об этом сообщают его родственники в социальных сетях.

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Прощание с кинематографистом состоится 20 сентября в 16.00 в Домском соборе.

Ансис Берзиньш вместе с латвийским режиссером-мультипликатором Розой Стиеброй основал киностудию Dauka, фильмы которой на протяжении десятилетий являлись неотъемлемой частью повседневной жизни детей Латвии и других стран. Он снял такие фильмы, как "Фантадром" (1985–1995), "Черепахи" (1987), "Муравьишка Типа" (1976), "Спридитис" (1982) и многие другие. Совместно с Розой Стиеброй был снят первый в Латвии полнометражный анимационный фильм - "Несс и Несси" (1991).

Ансис Берзиньш начал работать в сфере кино сразу после окончания школы. Сначала осветителем на Рижской киностудии, а в 1961 году - на Латвийском телевидении помощником оператора, где позже снимал сюжеты самостоятельно.

Режиссерский дебют Ансиса Берзиньша состоялся в 1964 году. Это был документальный фильм "Твои корабли", а благодаря сотрудничеству с Розой Стиеброй в 1969 году появился фильм "Дождливый день". Первый анимационный фильм двух режиссеров "Хелло, Хела!" был выпущен в 1970 году.

Ансис Берзиньш являлся членом Союза кинематографистов Латвии с 1979 года.

В 1990 году Берзиньш стал президентом анимационной студии Dauka, а с 1992 по 1994 год он был председателем Национального совета по кинематографии. В 1995 году он получил премию Спидолы Латвийского фонда культуры за создание профессионального анимационного кино в Латвии. Кроме того, Берзиньш неоднократно получал награду Lielais Kristaps за свои анимационные фильмы, а в 2017 году вместе с Розой Стиебой был награжден почетной наградой Lielais Kristaps за пожизненный вклад в латвийское кино.