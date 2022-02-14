Канадский режиссер и продюсер Айван Райтман умер в США в возрасте 75 лет. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на семью режиссера.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Известный по таким фильмам, как "Охотники за привидениями" и "Близнецы", Райтман скончался во сне в субботу вечером в своем доме в Монтесито, штат Калифорния. Причина его смерти не уточняется.

"Наша семья скорбит о неожиданной потере мужа, отца и дедушки, который научил нас всегда искать в жизни волшебство. Мы утешаемся тем, что его работа в качестве режиссера принесла смех и счастье бесчисленному количеству людей по всему миру", — говорится в совместном заявлении детей режиссера Джейсона, Кэтрин и Кэролайн Райтман.

Режиссер родился в 1946 году в Чехословакии. Его отец владел крупнейшим в стране заводом по производству уксуса. Позднее семья бежала из страны и обосновалась в Торонто. Райтман изучал музыку и драму в Университете Макмастера в Гамильтоне, Онтарио, и начал снимать короткометражные фильмы.

Широкую известность режиссер получил с выходом фильма "Охотники за привидениями" (Ghostbusters, 1984). Он также снял ленты "Близнецы" (Twins, 1988), "Детсадовский полицейский" (Kindergarten Cop, 1990), "Джуниор" (Junior, 1995) и "Шесть дней, семь ночей" (Six Days Seven Nights, 1998).