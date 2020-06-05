Умер российский актер Михаил Кокшенов

Народный артист России Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом его знакомая поэтесса Любовь Воропаева сообщила в Facebook.

Причина смерти актера не уточняется.

Михаил Кокшенов получил известность благодаря таким фильмам, как "Женя, Женечка и "катюша"", "Даурия", "Не может быть!", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Маленькие трагедии", "Спортлото-82", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди" и "Ширли-мырли". Помимо этого он играл в юмористических киножурналах "Ералаш" и "Фитиль". Также Кокшенов выступил режиссером 15 фильмов.

В 1983 году ему присвоили звание заслуженного артиста РСФСР, в 2002-м — народного артиста России.