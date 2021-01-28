Умер российский и советский актер Василий Лановой

В Москве на 88-м году жизни умер советский и российский актер Василий Лановой. Об этом сообщила ТАСС его жена актриса Ирина Купченко.

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Ранее 28 января стало известно, что Лановой пережил клиническую смерть. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, народный артист СССР несколько недель находился в больнице. Врачи оценивали состояние 87-летнего актера как крайне тяжелое.

2 января сообщалось, что Василий Лановой и его супруга актриса Ирина Купченко заразились коронавирусом. Актер чувствовал себя нормально, однако из-за возраста его решили госпитализировать. Представительница артиста Антонина Журавлева заявляла, что у него поражено всего 5 процентов в легких и его выпишут через несколько дней.