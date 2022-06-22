Умер российский певец Пьер Нарцисс, ему было всего 45 лет

О смерти 45-летнего российского певца Пьера Нарцисса, известного всем по хиту "Шоколадный заяц", сообщила его семья. По словам родных, артисту проводили операцию на почки, которая закончилась неудачно — организм Нарцисса не выдержал. Врачи не смогли его спасти.

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Пьер Нарцисс (полное имя — Мудио Мукуту Пьер Нарцисс) родился в Камеруне в 1977 году. В детстве Пьер любил играть в футбол, но в 13 лет увлекся музыкой и стал учиться игре на тенор-саксофоне. В подростковом возрасте создал группу, которая играла в клубах, исполняя песни на французском и на местных языках Камеруна.

После школы Пьер приехал в Россию, чтобы продолжить свое обучение. Молодой человек поселился в подмосковном Егорьевске у сестры. Пьеру было неуютно в столице, и он собирался уехать во Францию, когда ему выпала возможность сняться у именитого режиссера Никиты Михалкова. Нарцисс принял участие в кастинге и в 1998-м появился в эпизодической роли абиссинского принца в фильме "Сибирский цирюльник".

После съемок Нарцисс остался в Москве и поступил на факультет журналистики МГУ имени Ломоносова. В конце 90-х он играл в команде КВН РУДН, вел программу "Dance Boom" на радиостанции РДВ и несколько рубрик на "Хит FM".

В 2003 году Пьер решил принять участие в "Фабрике звезд-2". На кастинге он исполнил рэп на французском языке и песню из репертуара Владимира Высоцкого, чем немало удивил жюри.

Под руководством Макса Фадеева Нарцисс записал и снялся в клипах на песни "Шоколадный заяц" и "Целуй-целуй", которые впоследствии стали настоящими хитами. Прозвище "Шоколадный заяц" намертво "приклеилось" к темнокожему певцу, и именно под ним он стал известен широкой аудитории.

Пьер Нарцисс был женат на Валерии Калачевой. Они познакомились сразу после окончании "Фабрики звезд", когда Валерии было 18 лет. В 2006-м у пары родилась дочь Каролина-Кристель, а через три года молодые люди официально зарегистрировали свой брак.