Умер российский режиссер и актер Владимир Меньшов

В Москве на 82-м году жизни скончался известный кинорежиссер и актер Владимир Меньшов. Об этом говорится в распространенном сообщении киноконцерна "Мосфильм". Известно, что режиссер болел коронавирусом.

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"Киноконцерн "Мосфильм" и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни, - говорится в сообщении. - Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления "Мосфильма" скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году. Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссера, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей".

Меньшов родился 17 сентября 1939 года в Баку. Окончил актерский факультет школы-студии МХАТ, в 1970 году окончил аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе. Как актер снялся в более чем 100 лентах. Был режиссером лент "Розыгрыш" (1976), "Любовь и голуби" (1984), "Ширли-мырли" (1995), "Зависть богов" (2000). В 1981 году его фильм "Москва слезам не верит" получил премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

"Это огромное несчастье для меня лично и для всей нашей страны, для всего русскоговорящего мира, который любил, смотрел и будет любить и смотреть фильмы Меньшова: и те, которые он снимал как режиссер, и те, в которых он блистательно выступал как актер", - сказал РИА Новости руководитель "Мосфильма" Карен Шахназаров.

Foto: Sputnik/Scanpix

Меньшов был женат на актрисе Вере Алентовой (исполнила главную роль в фильме "Москва слезам не верит"), их дочь Юлия Меньшова - известная телеведущая.