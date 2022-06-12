Умер российский журналист и художник Игорь Дудинский

Игорь Дудинский — журналист, художник, писатель, отец режиссера Валерии Гай Германики — скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщил политический журналист Олег Кашин, а также целый ряд российских СМИ.

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В 1960-е годы Дудинский участвовал в деятельности московского культурного андерграунда. В 1965 году он поддержал одну из первых правозащитных демонстраций в СССР — в поддержку поэта Юлия Даниэля и писателя Андрея Синявского. С 1995 по 2005 годы был главным редактором газеты "Мегаполис-Экспресс", с 2007 года — первым заместителем главреда издания "Московский корреспондент". В 2008 году оно опубликовало статью о связи гимнастки Алины Кабаевой и президента России Владимира Путина, после чего было закрыто.

Юрий Дудинский занимался также живописью и художественной критикой, был московским корреспондентом литературно-художественного альманаха "Мулета", учредителем и издателем газеты "Последний полюс" и журнала "Континент Россия".

В последние годы жизни Дудинский испытывал серьезные проблемы со здоровьем. В начале июня стало известно о его госпитализации с диагнозом "инфекционно-токсический шок".