Умер сценарист "Мимино" и "Кин-дза-дза" Резо Габриадзе

Художник, режиссёр театра и кино, писатель и сценарист Резо Габриадзе скончался на 85-м году жизни. Информацию о кончине СМИ подтвердили родственники режиссёра. Об этом вечером 6 июня, пишет fontanka.ru.

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"Смерть Резо Габриадзе — невосполнимая утрата для грузинской культуры", — говорится в заявлении Минкультуры страны.

Резо Габриадзе родился в 1936 году в Кутаиси. Известный художник, сценарист, режиссёр и скульптор, основатель Тбилисского театра марионеток (1981 год). Помимо постоянных занятий живописью и скульптурой, Габриадзе являлся автором сценария более чем 35 фильмов, среди которых такие известные и любимые многими "Не горюй!", "Мимино", "Кин-дза-дза".

Среди наград Резо Габриадзе — Государственная премия СССР (1989), премии Руставели (Грузия), "Ника", "Триумф", "Золотая маска" (Россия). Он также являлся кавалером Ордена искусств и литературы Французской Республики.