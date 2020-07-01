В возрасте 68 лет скончался советский и российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке. Все неожиданно. Как любая смерть. Царствие небесное, мой дорогой", - написала супруга Проскурина, не уточнив причину его смерти.

Ирина Хонда пояснила "Комсомольской правде", что у ее мужа была хроническая обструктивная болезнь легких, и некоторое время назад он был госпитализирован после очередного приступа. "Я не медик, не могу сказать, из-за чего появляется ХОБЛ. Есть мнение, что одна из причин - это курение", - заявила вдова актера. Она также подтвердила, что Проскурин страдал онкологическим заболеванием, но причиной его смерти стало не оно. Дата и место прощания с актером будут сообщены дополнительно.

Виктор Проскурин родился 8 февраля 1952 года в городе Атбасаре (сейчас Акмолинская область Казахстана). В 1968 году дебютировал в кино, сыграв в фильме "Орлята Чапая". В 1973 году артист окончил театральное училище имени Щукина, широкую известность получил благодаря роли Геннадия Ляпишева в фильме "Большая перемена".

Проскурин также сыграл Василия Вожеватова в фильме Эльдара Рязанова "Жестокий романс" по мотивам пьесы Александра Островского "Бесприданница". Среди других известных его ролей - капитан Александр Блинов ("Выйти замуж за капитана"), братья-близнецы Шолто в "Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона", отец многодетного семейства Кирилл Круглов в фильме "Однажды двадцать лет спустя", Герман из "Пиковой дамы", Новиков из "Военно-полевого романа" и другие.

С 1973 по 1990 годы Проскурин работал в театре "Ленком", затем участвовал в постановках театра имени М. Н. Ермоловой. В 1982 году актер получил звание заслуженного артиста РСФСР. В 2010 году Проскурина наградили орденом "За вклад в культуру".