Умер сыгравший Дарта Вейдера актер Дэвид Проуз
Foto: Shutterstock

Умер английский актер Дэвид Проуз (David Prowse), сыгравший роль Дарта Вейдера в "Звездных войнах". Об этом в Twitter сообщил агента Проуза Томас Боуингтон (Thomas Bowington). На момент смерти актеру было 85 лет, сообщает Lenta.ru.

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По словам агента, Проуз скоропостижно скончался в результате короткой болезни. "Да прибудет с ним сила всегда", — сказал Боуингтон, комментируя известия о смерти клиента, пишет издание The Mirror.

Карьера Проуза в качестве актера длилась более 50 лет. До того, как самому появиться в кадре, Проуз, являлся профессиональным бодибилдером и тяжелоатлетом и тренировал Кристофера Рива для роли Супермена. Первой картиной, в которой Проуз появился в качестве актера, стало "Казино Рояль" по роману Яна Флеминга о Джеймсе Бонде. В картине он сыграл монстра Франкенштейна. В дальнейшем он исполнил ту же роль в фильмах "Ужас Франкенштейна" (1970) и "Франкенштейн и монстр из ада" (1974).

В дальнейшем Проуз сыграл Дарта Вейдера в классической трилогии "Звездные войны" (1977-1983). Однако актер только носил костюм героя, голос персонажу дал американец Джеймс Эрл Джонс (James Earl Jones), позднее он удостоился "Оскара" за выдающиеся заслуги в кинематографе. Причиной приглашения другого актера для озвучки стал акцент и неустрашающий голос Проуза.

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Lenta.ru

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Lenta.ru

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Дарт Вейдер Звездные войны
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