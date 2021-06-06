Умер заболевший Covid-19 актер из сериала "Улицы разбитых фонарей"

Актер из российских сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия" Артем Анчуков умер на 40-м году жизни после заражения коронавирусом. Об этом сообщила певица Татьяна Буланова в Instagram.

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"Ковид. Утром Артема Анчукова не стало", — написала она.

Артем Анчуков родился 19 июля 1981 года в Вологде. Окончил в Санкт-Петербурге Российский государственный институт сценических искусств (СПбГАТИ) в 2003 году. После выпуска стал работать актером петербургского государственного музыкально-драматического театра "Буфф".

В 2017 году Анчукову присвоили звание народного артиста Ингушетии. Снимался в кино, известен по ролям в сериалах "Морские диаволы", "Тайны следствия" и "Улицы разбитых фонарей". Всего фильмография артиста насчитывает больше 60 работ.