Умер заразившийся коронавирусом экс-солист "Ласкового мая"

От всего сердца соболезную по поводу безвременной кончины Саши Прико. Я потрясен печальным известием и искренне скорблю. Светлая память.

A post shared by Юрий Шатунов (@yuriy_shatunov) on Sep 2, 2020 at 7:51am PDT