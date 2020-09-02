Умер заразившийся коронавирусом экс-солист "Ласкового мая"
Foto: Ekrānuzņēmums

Умер экс-солист "Ласкового мая" Александр Прико. Об этом сообщил бывший фронтмен коллектива Юрий Шатунов в своем Instagram-аккаунте.

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"От всего сердца соболезную по поводу безвременной кончины Саши Прико. Я потрясен печальным известием и искренне скорблю. Светлая память", — написал артист.

Заразившийся коронавирусом Прико скончался в возрасте 47 лет. Шатунов не уточнил, что именно стало причиной смерти коллеги.

О том, что музыкант попал в больницу в тяжелом состоянии после заражения коронавирусом, стало известно 7 августа. Позднее продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин рассказал, что у Прико развился рак легкого после заражения коронавирусом. Он вспомнил, что всегда выступал против курения, однако участники группы не слушали его. "Мы с Леной, супругой Саши, делаем все возможное для того, чтобы его спасти", — заявил тогда Разин.

Прико был солистом "Ласкового мая" до 1989 года. Позднее он выступал в составе коллектива "Мама", а затем работал на стройке монтажником.

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От всего сердца соболезную по поводу безвременной кончины Саши Прико. Я потрясен печальным известием и искренне скорблю. Светлая память.

A post shared by Юрий Шатунов (@yuriy_shatunov) on Sep 2, 2020 at 7:51am PDT

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru
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