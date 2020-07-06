В возрасте 91 года умер знаменитый итальянский композитор Эннио Морриконе, сообшает агентство ANSA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Всемирно известный итальянский композитор Эннио Морриконе скончался в одной из римских клиник. Несколько дней назад Морриконе упал и сломал бедро. Последствия от этого падения оказались смертельными.

Как сообщает информационное агентство ANSA, 91-летний композитор ушел из жизни в больнице в Риме на рассвете, в окружении жены и детей, сохраняя до последнего момента ясность ума и чувство собственного достоинства. Похороны пройдут в частном порядке, объявила его семья.

Эннио Морриконе получил мировую известность, написав музыку к спагетти-вестернам Серджо Леоне "За пригоршню долларов", "На несколько долларов больше", "Хороший, плохой, злой", "Однажды на Диком Западе", "За пригоршню динамита" и "Меня зовут Никто". Начав писать музыку для кинематографа лишь после 33 лет, он стал автором саундтреков к более чем 400 фильмам и сериалам. Он автор музыки к картинам "Однажды в Америке", "Профессионал", "Неприкасаемые", "Хороший, плохой, злой", "Джанго освобожденный", "Омерзительная восьмерка" и многим другим. А за дирижерский пульт встал всего 15 лет назад.

В начале 2016 года Морриконе получил премию "Оскар" за лучшую музыку к фильму Квентина Тарантино "Омерзительная восьмерка". Он также обладатель премии "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе, девятикратный лауреат национальной кинопремии Италии "Давид ди Донателло" за лучшую музыку к фильму, трехкратный лауреат премии "Золотой глобус", шестикратный лауреат премии BAFTA и многих других.