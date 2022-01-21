Умер знаменитый комик Луи Андерсон

В Неваде в возрасте 68 лет скончался известный американский комик, актер и писатель Луи Андерсон. Как сообщает издание People, в последнее время он проходил лечение от рака крови.

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"У него остались две сестры, Лиза и Шанна Андерсон. Причиной смерти стали осложнения от рака", — сообщил публицист Гленн Шварц, подтвердивший информацию о смерти актера.

Издание отмечает, что за свою карьеру, Андерсон стал одним из самых популярных и любимых американцами комиков, а издание Comedy Central включило его в список "100 самых лучших стэндаперов в истории". Помимо этого, он получил престижную премию "Эмми" в номинации за лучшую роль второго плана за роль в комедийном телесериале "Баскетс" в 2016 году, а также выиграл две "Дневных Эмми" за свой известный на весь мир мультсериал "Жизнь с Луи" в 1997 и 1998 годах.

Помимо актерской карьеры, Андерсон также написал четыре книги, среди которых "Привет, мам! Истории для моей мамы, но вы тоже можете их прочитать!", ставшую бестселлером в США.