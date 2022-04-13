Умер звезда фильма "Игрушка" Мишель Буке

Французский актер Мишель Буке, известный по фильму "Игрушка", умер на 97-м году жизни, сообщает Le Figaro.

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Во Франции актер считался одним из самых значимых комедийных артистов.

Буке родился 6 ноября 1925 года в Париже. Окончил Национальную консерваторию драматического искусства. В главной роли в театре актер дебютировал в 1944 году, а в 1947 начал сниматься в кино. Работал с такими режиссерами, как Франсуа Трюффо и Клод Шаброль.

Мишель Буке был очень востребованным артистом и снимался до 2020 года. Дважды был лауреатом национальной кинопремии "Сезар" и театральной премии Мольера.