Британский актер, режиссер и сценарист, один из основателей комик-группы Monty Python Терри Джонс умер в возрасте 77 лет.

Как сообщает BBC, о кончине артиста сообщил его агент. Известно, что у Джонса было редкое заболевание - лобно-височная деменция, диагностированная в 2016 году.

Терри Джонс вместе с коллегой по Monty Python Терри Гиллиамом создал ленты "Монти Пайтон и Священный Грааль" и "Смысл жизни по Монти Пайтону". Кроме того, он был режиссером фильмов "Житие Брайана по Монти Пайтону", "Эрик-викинг" и "Ветер в ивах", где также выступил сценаристом и актером. Отмечается, что последней режиссерской и сценарной работой Джонса стал фильм "Все могу" с британским актером Саймоном Пеггом в главной роли.

Британская комик-группа Monty Python просуществовала с 1969-го по 2014-й год. Ее участниками помимо Джонса были Терри Гиллиам, Грэм Чэпмен, Джон Клиз, Эрик Айдл и Майкл Пейлин.

в комментарии ВВС Пейлин сказал, что Терри Джонс был его ближайшим другом: "Он был добрым, щедрым, надежным и страстно любил жизнь во всемх ее проявлениях". По словам семьи, чувство юмора не покидало Джонса до самого конца.

Многие известные деятели культуры и шоу-бизнеса Великобритании уже выразили свое соболезнование в связи с утратой.

Farewell, Terry Jones. The great foot has come down to stamp on you. My god what pleasure you gave, what untrammelled joy and delight. What a wonderful talent, heart and mind