Умер звезда "Ментовских войн" Роман Громадский
Foto: Kadrs no filmas

Скончался советский и российский актер театра и кино Роман Громадский, передает РЕН ТВ.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Артист ушел из жизни в возрасте 80 лет.

Как сообщил его сын, причиной смерти актера стал инсульт.

Громадский родился 18 декабря 1940 года в Ленинграде. В 1962 году поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. После окончания вуза он начал служить в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола.

В 1966 году Громадский дебютировал в кино, он исполнил главную роль в фильме "Снег среди лета" Георгия Овчаренко. Также он играл в таких кинолентах, как "Сонька Золотая ручка", "Блокада", "Похороните меня за плинтусом", "Двое из ларца", "Человек меняет кожу", "Открытая книга" и других. Кроме того, он появлялся в первых шести сезонах сериала "Ментовские войны".

С 1994 года Громадский работал преподавателем в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов, где пять лет занимал должность декана факультета искусств. Позднее он стал советником ректора.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Gazeta.ru

Sharing Options

0

Source

Gazeta.ru
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
История Ольги: смена профессии позволила вернуться к работе по призванию
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего
История Арманда: смена профессии дала материальную стабильность
Запущена инициатива "За чистые реки!", чтобы улучшить речную экосистему Латвии
Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом