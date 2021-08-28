Умер звезда "Ментовских войн" Роман Громадский

Скончался советский и российский актер театра и кино Роман Громадский, передает РЕН ТВ.

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Артист ушел из жизни в возрасте 80 лет.

Как сообщил его сын, причиной смерти актера стал инсульт.

Громадский родился 18 декабря 1940 года в Ленинграде. В 1962 году поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. После окончания вуза он начал служить в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола.

В 1966 году Громадский дебютировал в кино, он исполнил главную роль в фильме "Снег среди лета" Георгия Овчаренко. Также он играл в таких кинолентах, как "Сонька Золотая ручка", "Блокада", "Похороните меня за плинтусом", "Двое из ларца", "Человек меняет кожу", "Открытая книга" и других. Кроме того, он появлялся в первых шести сезонах сериала "Ментовские войны".

С 1994 года Громадский работал преподавателем в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов, где пять лет занимал должность декана факультета искусств. Позднее он стал советником ректора.