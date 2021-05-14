Pixabay/Gerd Altmann
Foto: Pixabay/Gerd Altmann

Заслуженный работник культуры России Ванда Леонова умерла в возрасте 85 лет, сообщает театр "Ленком".

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Леонова скончалась 13 мая. Вдова актера Евгения Леонова была одной из старейших сотрудниц театра, она работала заведующей литературной частью. "Отдала театру почти полвека, участвовала в выпуске многих знаменитых ленкомовских спектаклей. Коллеги неизменно отмечали ее профессионализм, доброжелательность, энергию", — говорится в траурном сообщении.

Ванда Леонова избегала выходов в свет и не давала интервью. "Ленком" финансово поддерживал ее. "Лет восемь не приходит, болеет, но мы ей платим. Она по закону получает 50 процентов от оклада — это чуть больше 20 тысяч рублей в месяц. Это святое, благо", — цитирует "Экспресс-газета" директора театра Марка Варшавера, которого спрашивали о Леоновой весной 2021 года.

Известно, что в феврале 2021 года Ванда Леонова попала в реанимацию, у нее резко упало давление. Сын Андрей Леонов тогда не стал комментировать ее состояние.

Евгений и Ванда Леоновы были женаты с 1957 года. В 1994 году народный артист СССР Евгений Леонов скончался.

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