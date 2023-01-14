Умерла актриса Инна Чурикова

Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова, сообщают российские СМИ со ссылкой на директора театра "Ленком".
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Она известна по ролям в фильмах "Морозко", "Тот самый Мюнхгаузен", "Васса", "Ребро Адама", "Идиот", "Ширли-мырли".
Чуриковой было 79 лет. Летом актриса упала со сцены и получила травму грудины, подвздошной кости и ребер. После этого Чурикову положили в реанимацию Боткинской больницы, но спустя пару дней лечения перевели в обычную палату. Недавно сообщалось, что актриса чувствует себя лучше и собирается вернуться на сцену.
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