Умерла актриса из "Маски-шоу" и "Джентльмен-шоу" Ирина Токарчук

В Одессе умерла актриса театра и кино Ирина Токарчук, участвовавшая в проектах "Маски-шоу" и "Джентльмен-шоу". Об этом сообщил кинокритик Евгений Женин на своей странице в Facebook.

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Артистке было 60 лет. Перед смертью она продолжительное время болела, а за день до кончины у Токарчук начались боли в сердце, уточняет УНИАН.

Ирина Токарчук наиболее запомнилась зрителям по образу тети Симы из одесской коммунальной квартиры в "Джентльмен-шоу". Она дебютировала в кино в фильме "Зеленый фургон" Александра Павловского. Также Токарчук сыграла в таких картинах и сериалах, как "Жизнь и приключения Мишки Япончика", "Одиноким предоставляется общежитие", "Охотники за бриллиантами", "Астенический синдром" и "Заяц, жаренный по-берлински".