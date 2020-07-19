Умерла актриса из "Убойной силы" и "Тайны следствия"

На 46-м году жизни скончалась актриса Камерного театра Марина Макарова. Об этом сообщается в группе театра в социальной сети "Вконтакте". Она снималась в сериалах "Убойная сила", "Тайны следствия", "Литейный, 4", "Секретная служба Его Величества" и других.
Макарова долгое время болела. Художественный руководитель Костромского камерного драмтеатра Борис Голодницкий уточнил, что причиной смерти стало онкологическое заболевание.
Марина Макарова родилась 30 сентября 1974 года в Костроме. Сотрудничала с театром "Приют комедианта". Наиболее известна по ролям в сериалах "Убойная сила", "Тайны следствия", "Литейный", "Фаворский".