Умерла актриса из "Убойной силы" и "Тайны следствия"
Foto: Кадр из "Убойной силы"

На 46-м году жизни скончалась актриса Камерного театра Марина Макарова. Об этом сообщается в группе театра в социальной сети "Вконтакте". Она снималась в сериалах "Убойная сила", "Тайны следствия", "Литейный, 4", "Секретная служба Его Величества" и других.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Макарова долгое время болела. Художественный руководитель Костромского камерного драмтеатра Борис Голодницкий уточнил, что причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Марина Макарова родилась 30 сентября 1974 года в Костроме. Сотрудничала с театром "Приют комедианта". Наиболее известна по ролям в сериалах "Убойная сила", "Тайны следствия", "Литейный", "Фаворский".

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

6

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form