Умерла британская дизайнер Вивьен Вествуд

В Лондоне умерла Вивьен Вествуд - один из самых известных в мире дизайнеров, которая помогла сделать моду в стиле панк частью коммерческой культуры.

Вествуд скончалась на 82-м году жизни в окружении членов своей семьи, сообщил ее модный дом в "Твиттере".

29th December 2022.

Vivienne Westwood died today, peacefully and surrounded by her family, in Clapham, South London.

The world needs people like Vivienne to make a change for the better. pic.twitter.com/YQwVixYUrV