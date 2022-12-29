Умерла британская дизайнер Вивьен Вествуд
Foto: Reutres/Scanpix/Leta

В Лондоне умерла Вивьен Вествуд - один из самых известных в мире дизайнеров, которая помогла сделать моду в стиле панк частью коммерческой культуры.

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Вествуд скончалась на 82-м году жизни в окружении членов своей семьи, сообщил ее модный дом в "Твиттере".

Муж и партнер Вивьен Вествуд Андреас Кронталер сказал: "Я буду продолжать вместе с Вивьен, которая остается в моем сердце. Мы работали до самого конца, и она оставила мне очень многое, что нужно продолжить".

Вествуд приобрела известность в 1970 годах и была одной из создательниц панк-эстетики. Ее приятелем был Малкольм Макларен - менеджер самой известной панк-группы Sex Pistols, музыканты которой появлялись перед камерами в одежде авторства Вествуд.

Она была известна как активистка - и часто делала политические заявления и принимала участие в демонстрациях, в том числе в защиту Джулиана Ассанжа или против загрязнения атмосферы.

В 2006 году она получила от королевы Елизаветы II рыцарский титул дамы за вклад в развитие моды.

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