Умерла Ивана Трамп — первая жена Дональда Трампа

Ивана Трамп, первая жена бывшего президента Дональда Трампа и мать троих его старших детей, умерла в возрасте 73 лет, предположительно от сердечного приступа, сообщает "Голос Америки".

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"Мне очень грустно сообщить всем тем, кто любил ее, а таких людей много, что Ивана Трамп скончалась в своем доме в Нью-Йорке", написал Трамп в сообщении на своей социальной платформе Truth Social.

Ивана Зельничкова, родившаяся в коммунистической Чехословакии в 1949 году, вышла замуж за Дональда Трампа в 1977 году и развелась с ним в 1992 году. В этом браке родились трое старших детей Трампа: сыновья Дональд-младший и Эрик, а также его старшая дочь Иванка.

Газета New York Post, со ссылкой на неназванные источники в полиции, сообщила, что Ивана в момент смерти находилась в своей квартире в Манхэттене. У нее произошла остановка сердца, и к моменту прибытия парамедиков она умерла.

Бывшая модель, которая когда-то состояла в юношеской сборной Чехословакии по горным лыжам, Ивана сыграла важную роль в создании имиджа Трампа в прессе в 1980-х годах, когда они были одной из самых влиятельных пар Нью-Йорка.

Их развод, который произошел после получившего широкую огласку романа Дональда Трампа с Марлой Мейплз, на которой он позже женился, стал сенсацией для нью-йоркских таблоидов.

Ивана сыграла также важную роль в построении семейного бизнеса Трампа, пишет New York Times. Она работала вместе со своим мужем над строительством "Башни Трампа" (Trump Tower) — ставшего всемирно известным небоскреба на Пятой авеню в Манхэттене и других громких проектов, таких как казино "Трамп Тадж-Махал" в Атлантик-Сити.

"Наша мать была невероятной женщиной: влиятельной бизнесвумен, спортсменкой мирового класса, ослепительной красавицей, заботливой матерью и другом", — говорится в заявлении семьи Трамп.