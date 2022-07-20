Умерла известная украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка

Украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка умерла на 57-м году жизни в ночь с 18 на 19 июля. Об этом сообщает "Сніданок з 1+1".

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"Война заставила ее уехать в Германию. Там врачи диагностировали тяжелую болезнь. Руся практически никому не говорила о своей войне. Следила за всеми событиями, помогала, смеялась в трубку, строила планы на будущее. Но болезнь сегодня ночью нашу Русю забрала", — говорится в сообщении.

Руслана Писанка жила достаточно насыщенной жизнью. Она была очень позитивным человеком, и её мощная энергия передавалась зрителям даже через экран.

Помимо актерского творчества, она еще и участвовала в разных проектах: "Танцы со звездами", "Взвешенные и счастливые", "Звезда+Звезда".