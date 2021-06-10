Kadrs no filmas
Foto: Kadrs no filmas

Чешская актриса Либуше Шафранкова умерла в возрасте 68 лет. В 2014 году ей диагностировали рак легких. Врачам не удалось стабилизировать состояние актрисы, которая до последнего момента боролась с тяжелой болезнью.

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Либуше Шафранкова родилась в чешском городе Брно 7 июня 1953 года, там же она окончила театральное училище. В 1973 году актриса снялась в фильме "Три орешка для Золушки" режиссера Вацлава Ворличека. Кинолента принесла ей всенародную славу и до сих пор во многих европейских странах фильм показывают по телевидению в канун Рождества. Шафранкова также снялась в таких фильмах, как "Русалочка", "Принц и Вечерняя Звезда" и "Праздник подснежников". Кроме того, она сыграла одну из главных ролей в фильме 1996 года о судьбе русского мальчика "Коля", который получил премию "Оскар".

Шафранкова перестала сниматься в кино в 2014 году.

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