Умерла российская певица Валентина Легкоступова. Об этом сообщила дочь артистки Анетта Бриль в своем Instagram-аккаунте.

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"Сегодня в 15:30 не стало замечательного светлого человека, самой лучшей в мире мамы, дочери и бабушки. Светлая память", — говорится в посте.

Анна Бриль не раскрыла детали случившегося. Легкоступовой было 54 года.

11 августа сообщалось, что исполнительница хита "Ягода-малина" с 23 июля не выходила на связь с дочерью и сыном. Артистку якобы обнаружили в квартире в Москве в состоянии алкогольного опьянения с многочисленными травмами. Она находилась там с мужем Юрием Фирсовым, тоже в состоянии опьянения. Супругов поместили в наркологическую клинику, откуда Фирсов сбежал, а затем певица впала в кому. Позднее появилась информация о том, что Легкоступову подключили к аппарату ИВЛ.

Валентина Легкоступова — советская и российская эстрадная певица, преподавательница и заслуженная артистка Российской Федерации. Исполнительница родилась в Хабаровске, однако детство провела в Феодосии. С 1985 по 1990 годы она училась в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных в Москве. Параллельно с учебой Легкоступова начала строить свою музыкальную карьеру — она работала в Тульской областной филармонии и сотрудничала с композитором Раймондом Паулсом. В 1987 году записала свою самую знаменитую песню "Ягода-малина".