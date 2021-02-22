Умерла сыгравшая радистку Кэт актриса Екатерина Градова

На 75-м году жизни умерла звезда фильма "Семнадцать мгновений весны" Екатерина Градова.

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О смерти советской артистки сообщил телеведущий Андрей Малахов на своей странице в Twitter. Ее смерть также подтвердил директор гильдии актеров Союза кинематографистов. Обстоятельства смерти народной артистки РСФСР пока неизвестны.

Умерла актриса Екатерина Градова 🙏🙏🙏 — Андрей Малахов (@a_malahov) February 22, 2021

Всесоюзная известность к Екатерине Градовой пришла в 1973 году, когда она сыграла радистку Кэт в телефильме Юлиана Семенова "Семнадцать мгновений весны". Позже сыграла в телефильме "Место встречи изменить нельзя". Служила в Московском академическом театре сатиры.

Первым супругом Градовой был актер Андрей Миронов. В браке они провели пять лет с 1971 по 1976 годы, у них родилась дочь Мария Миронова — сейчас народная артистка России.