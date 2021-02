Афроамериканская певица Мэри Уилсон, бывшая вокалистка оригинального состава группы The Supremes, скончалась в Лас-Вегасе. Об этом пишет The Mirror.

Причина смерти не уточняется. Кончина Уилсон стала неожиданностью для ее окружения. Исполнительнице было 76 лет.

Группа The Primettes, впоследствии переименованная в The Supremes, была основана в 1959 году. В ее состав вошли Уилсон, Флоренс Баллард, Дайана Росс и Бетти Макглоун. За все время существования коллектива до 1977 года одна Уилсон оставалась неизменной его участницей. В дискографии The Supremes 29 студийных альбомов. Группа стала одной из самых успешных музыкальных коллективов в США. Пик известности The Supremes пришелся на середину 1960-х.

За два дня до смерти Уилсон опубликовала видео на своем YouTube-канале, в котором объявила о сотрудничестве с лейблом Universal Music ради выпуска ее сольного материала. Она выразила надежду на то, что работа над релизом будет завершена к 6 марта, дню ее рождения.