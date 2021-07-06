Умерла знаменитая итальянская певица Рафаэлла Карра
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В возрасте 78 лет скончалась итальянская актриса и певица Рафаэлла Карра, сообщает РИА "Новости".

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По имеющимся данным, она умерла после продолжительной болезни. Дата и время похорон пока не называются.

Итальянские политики и общественные деятели уже выразили свои соболезнования. Президент страны Серджо Маттарелла заявил, что "глубоко потрясен смертью артистки, любимой многими поколениями телезрителей в Италии и за рубежом". Министр иностранных дел Луиджи Ди Майо назвал исполнительницу "иконой итальянского телевидения".

Карра родилась в 1943 году в Болонье, ее настоящее имя — Рафаэлла Мария Роберта Пеллони. Она снялась во многих фильмах и сериалах, среди которых "Понтий Пилат" (1962), "Юлий Цезарь, завоеватель Галлии" (1962), "Товарищи (1963), "Я - шпион" (1965), "Святой выходит на след" (1966). Пик популярности в песенной карьере пришелся на 1970-е, после она вела многие телепрограммы.

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