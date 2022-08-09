Умерла звезда фильма "Бриолин" певица и актриса Оливия Ньютон-Джон

Австралийская и британская певица и актриса Оливия Ньютон-Джон умерла в возрасте 73 лет. Об этом говорится в заявлении супруга актрисы Джона Истерлинга, опубликованном в понедельник на ее официальной странице Facebook.

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Причиной смерти Ньютон-Джон стал рак молочной железы, с которым певица боролась более 30 лет. В 2017 году рак перешел в четвертую стадию и дал метастазы в крестцовый отдел позвоночника.

Оливия Ньютон-Джон прославилась как певица. 15 ее песен достигли лучшей десятки хит-парада Billboard, а 11 ее синглов и 14 альбомов были сертифицированы Ассоциацией звукозаписывающих компаний США как золотые, передает Euronews.

Как актриса она известна в первую очередь ролью в фильме "Бриолин" (Grease, 1978), в котором снялась с Джоном Траволтой. За роль в этом фильме она получила премию "Золотой глобус".

Актер Джон Траволта посвятил своей коллеге по фильму прощальный пост в Instagram: "Моя дорогая Оливия, ты сделала нашу жизнь намного лучше. Твое влияние было невероятным. Я так сильно тебя люблю. Мы обязательно увидимся и снова будем вместе. Твой с первого момента, когда я увидел тебя, и навсегда. Твой Дэнни, твой Джон".