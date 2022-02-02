Умерла звезда фильмов Антониони и Бунюэля Моника Витти

Умерла легендарная итальянская актриса Моника Витти. Об этом сообщил ее муж Роберто Руссо.

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Знаменитость скончалась в возрасте 90 лет. Известно, что с 2001 года Витти перестала вести публичную жизнь из-за тяжелой генетической болезни.

Моника Витти родилась 3 ноября 1931 года в Риме. Артистка была звездой фильмов таких культовых режиссеров, как Микеланджело Антониони и Луис Бунюэль. Среди самых известных картин с участием Витти — "Приключение", "Ночь", "Затмение", "Призрак свободы", "Красная пустыня" и "Девушка с пистолетом".

В 1989 году Витти впервые выступила в качестве режиссера, сняв фильм "Тайный скандал". В 1995 году артистке вручили "Золотого льва" за заслуги перед кинематографом на Венецианском фестивале.