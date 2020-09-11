Актриса Дайана Ригг, сыгравшая роль Оленны Тирелл в сериале "Игра престолов", скончалась. Об этом сообщает BBC News.

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Артистке было 82 года. Отмечается, что она скончалась ранним утром в своем доме. Причина смерти не уточняется.

Ригг также сыграла одну из главных ролей в британском сериале "Мстители", выходившем в 1960-е, и появилась в эпизоде "Доктора Кто". В фильмографии актрисы такие картины, как "Разрисованная вуаль", "Альпийская сказка", "Больница", "Зло под солнцем" и "Дыши ради нас". Помимо этого, Ригг снялась в шестом фильме бондианы "На секретной службе ее Величества", став единственной в истории девушкой Бонда, на которой агент 007 женился.