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1. Джоан Роулинг
Упорство и труд: 10 известных людей, которые добились успеха после провалов
Foto: Reuters/Scanpix

Есть такие счастливчики, которым все дается легко и успех сам находит их. Кажется, что им просто везет или они настолько талантливы, что просто не могут не преуспеть. Однако есть люди, которые получили мировую славу далеко не сразу и на пути к ней испытали череду оглушительных провалов. У большинства простых смертных после такого опустили бы руки, но эти люди работали как бульдозеры и пришли на вершину вопреки всему.

Этих "счастливчиков" знают все, однако далеко не все знают, через какие тернии они добирались до звезд.

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1. Джоан Роулинг

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