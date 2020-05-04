Упорство и труд: 10 известных людей, которые добились успеха после провалов

Есть такие счастливчики, которым все дается легко и успех сам находит их. Кажется, что им просто везет или они настолько талантливы, что просто не могут не преуспеть. Однако есть люди, которые получили мировую славу далеко не сразу и на пути к ней испытали череду оглушительных провалов. У большинства простых смертных после такого опустили бы руки, но эти люди работали как бульдозеры и пришли на вершину вопреки всему.

Этих "счастливчиков" знают все, однако далеко не все знают, через какие тернии они добирались до звезд.