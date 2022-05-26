Ушел из жизни клавишник и сооснователь группы Depeche Mode Энди Флетчер

Группа Depeche Mode в четверг вечером сообщила о кончине своего музыканта — клавишника Энди Флетчера.

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Сооснователю легендарной группы было всего 60 лет.

"Мы потрясены и полны печали в связи с безвременной кончиной нашего дорогого друга, члена семьи и коллеги по группе Энди "Флетч" Флетчера.

У Флетча было настоящее золотое сердце, и он всегда был рядом, когда вам требовалась поддержка, оживленная беседа, хороший смех или пинта холодного пива.

Наши сердца с его семьей, и мы просим вас помнить о них и уважать их частную жизнь в это трудное время", - говорится в официальном заявлении группы.



