Ушел из жизни знаменитый советский и литовский актер Регимантас Адомайтис

На 85-м году жизни скончался литовский актер Регимантас Адомайтис. Эту печальную новость Delfi подтвердили представители Литовского национального драматического театра.

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Регимантас Адомайтис (родился 31 января 1937 года в Шяуляй) – литовский актер театра и кино. Детство он провел в деревне Шимоняй (Пасвальский район). Ходил в Мигоняйскую начальную школу. Позже переехал с родителями в Пасвалис.

В 1954 году окончил Пасвальскую среднюю школу, получив серебряную медаль, а в 1959 окончил физико-математический факультет Вильнюсского университета. В1959–1962 годах учился на кафедре актерского мастерства в Вильнюсской консерватории (сейчас Литовская академия музыки и театра).

В 1962–1963 годах Адомайтис работал актером в Драматическом театре Капсукаса, а атем работал в Каунасском государственном академическом театре драмы. С 1967 года — актер Литовского национального драматического театра.

Из нескольких десятков ролей, сыгранных в Каунасском и Вильнюсском театрах драмы, сам актер выделял Франца ("Отшельники Альтоны" Ж. П. Сартра, 1968) и Миндаугаса ("Миндаугас" Ю. Марцинкявичюса, 1969). Миндаугаса Адомайтис играл и на сцене Рижского театра.

Высоко оценены и кинофильмы с участием Адомайтиса: "Никто не хотел умирать", "Чувства", "Это сладкое слово — свобода!", "Кентавры", "Факт" и др. — лауреаты международных и всесоюзных фестивалей, отмеченные престижными премиями. В 1968 году актер был удостоен призов за лучшую мужскую роль в фильмах "Игры взрослых людей" и "Сергей Лазо" на кинофестивалях Прибалтики, Белоруссии и Молдавии.

В последние годы артист жил уединенно, взрослые дети создали семьи или вовсе разъехались. В 2020-м у актера диагностировали рак. Адомайтис мужественно сражался с болезнью: перенес несколько операций, прошел ряд курсов химиотерапии.

Болезнь дала осложнение на ноги. Актер уже тяжело передвигался и предпочитал не покидать свою квартиру в центре литовской столицы.

Свои соболезнования в связи с его кончиной уже выразил президент Литвы Гитанас Науседа. "Своей личностью и деятельностью он охватил целую эпоху литовской культуры", — сказал глава государства.