Скандальный британский ведущий Пирс Морган, уволенный с канала ITV после критики Меган Маркл и принца Гарри, выступил с призывом сплотиться вокруг королевы Елизаветы II против пары, которая обвинила королевскую семью в расизме. Свое сообщение он опубликовал в Twitter.

По словам бывшего ведущего утреннего шоу Good Morning Britain, Гарри и Меган, которых он указывает как герцог и герцогиня Сассекские, умышленно ведут злонамеренную кампанию с целью "очернить, опорочить и испоганить Британию, монархию и королевскую семью, выставив их бессердечными расистами".

Морган уверен, что этого нельзя оставлять без внимания. "Это отвратительно. Пора встать на защиту нашей королевы", — подчеркнул он в конце обращения. К публикации ведущий добавил фото Елизаветы II. Таким образом он продолжил критиковать пару после интервью американскому каналу CBS.

There's a very deliberate & malicious campaign being perpetrated by the Duke and Duchess of Sussex to smear, defame and trash Britain, our Monarchy & the Royal Family as a bunch of heartless racists.

It's disgusting.

Time to stand up for our Queen. pic.twitter.com/BK5qmEV8el