MEGA/Scanpix/LETA
Foto: MEGA/Scanpix/LETA

Скандальный британский ведущий Пирс Морган, уволенный с канала ITV после критики Меган Маркл и принца Гарри, выступил с призывом сплотиться вокруг королевы Елизаветы II против пары, которая обвинила королевскую семью в расизме. Свое сообщение он опубликовал в Twitter.

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По словам бывшего ведущего утреннего шоу Good Morning Britain, Гарри и Меган, которых он указывает как герцог и герцогиня Сассекские, умышленно ведут злонамеренную кампанию с целью "очернить, опорочить и испоганить Британию, монархию и королевскую семью, выставив их бессердечными расистами".

Морган уверен, что этого нельзя оставлять без внимания. "Это отвратительно. Пора встать на защиту нашей королевы", — подчеркнул он в конце обращения. К публикации ведущий добавил фото Елизаветы II. Таким образом он продолжил критиковать пару после интервью американскому каналу CBS.

Ранее сообщалось, что после увольнения Моргана с телеканала ITV произошло обрушение рейтингов шоу Good Morning Britain. Статистика показала, что с каждым днем программу без участия ведущего смотрят все меньше и меньше зрителей. Он ушел с канала после критики принца Гарри и Меган Маркл в эфире. Ведущего возмутили заявления о расизме и давлении со стороны королевской семьи.

Об этом пара рассказала в интервью Опре Уинфри для американского канала CBS. Гарри в общении с Уинфри заявил об обсуждении членами королевской семьи цвета кожи ребенка во время первой беременности Меган. Маркл в свою очередь рассказала о суицидальных мыслях из-за негативных публикаций в британской прессе.

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Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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Меган Маркл принц Гарри
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