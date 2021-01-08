Уволенный ведущий "Битвы экстрасенсов" пожаловался на шарлатанов

Бывший ведущий программы "Битва экстрасенсов" на телеканале ТНТ Сергей Сафронов назвал шарлатанов, которые пытаются "доить людей", главной проблемой телепроекта.

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В интервью Алене Жигаловой для YouTube-канала Super он также пожаловался на то, что из-за их деятельности страдают люди.

Сафронов рассказал о том, как его отстранили от работы в проекте после того, как одна из участниц Алина Вердиш обвинила его в получении взяток. Ведущий отметил, что проблема телепроекта заключается "как раз таки в таких, как она, которые, как пиявки, присасываются, которые из себя ничего не представляют". Сафронов добавил, что Вердиш "держит всех за дураков", и вспомнил, как ее прием попытались снять скрытой камерой: женщина тогда заявила, что ее "дар при включенных камерах не работает". "Но ведь это же полный идиотизм!" — оценил ситуацию ведущий.

По словам Сафронова, проблема "Битвы экстрасенсов" заключается не только в том, что в нее пытаются попасть шарлатаны, но и в том, что после проекта они начинают "доить людей". Ведущий рассказал, что в первые пять-семь лет его работы на проекте после концертов в зале его всегда ждали люди, которые просили помочь связать с редакцией программы или с кем-то из экстрасенсов. Теперь же в зале его ждут люди, которые просят помочь вернуть деньги.

"Вот эти обманщики, жулики, они отговаривают людей идти к врачам, идти в полицию, делать сложнейшую операцию, чтобы продлить себе жизнь, и уговаривают их купить сувенирную продукцию, которая якобы защитит их", — раскритиковал шарлатанов Сафронов. Он добавил, что из-за их деятельности люди умирают в одиночестве, в нищете и в ужасных мучениях.

В интервью Жигаловой Сафронов также рассказал об "ужасных условиях" работы в передаче и посетовал на то, что за 14 лет получил более пяти тысяч писем с оскорблениями и угрозами, некоторые желали ему смерти.

Сафронова отстранили от "Битвы экстрасенсов" после того, как участница проекта Алина Вердиш обвинила его в получении взяток. Представители ТНТ назвали причиной отстранения ведущего попытку "обмануть коллектив проекта, дав подсказку одному из телепатов на отборочных испытаниях". Позже друг ведущего на условиях анонимности рассказал, что обвинения в получении взяток за подсказки были местью.