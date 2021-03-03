Уволенный ведущий "Битвы экстрасенсов" рассказал о смертельном заболевании

Бывший ведущий программы "Битва экстрасенсов" Сергей Сафронов рассказал, что борется со смертельным заболеванием.

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В эфире программы "Секрет на миллион" он признался телеведущей Лере Кудрявцевой, что серьезно болен. "Одышка, ком в горле, потливость. Страх действительно есть, надо быть больным человеком, чтобы не испытывать этого страха", — описал свои ощущения 38-летний иллюзионист. При этом он указал на область горла и поделился, что чувствовал там что-то странное, сравнив это с героем серии фильмов ужасов "Чужой".

Сафронов, побритый наголо, поделился, что врачи брали у него "фрагменты" из горла и показал шрам на шее. После лечения он страдал от тошноты и сильного головокружения, от которого терял равновесие. Братья иллюзиониста Илья и Андрей вспомнили, что их отец, узнав о болезни Сергея, позвонил им в час ночи и плакал по телефону.

В анонсе программы не раскрыли, каким именно заболеванием страдает бывший ведущий "Битвы экстрасенсов". Однако Кудрявцева, узнав о диагнозе, обняла героя программы и попыталась сдержать слезы.

Сафронов добавил, что экстрасенсы брали его за руку и "смотрели" его будущее. "И никто из них не увидел самого главного!" — заключил он.

В ноябре 2020-го Сафронова отстранили от "Битвы экстрасенсов" после того, как участница проекта Алина Вердиш обвинила его в получении взяток. Представители ТНТ назвали причиной отстранения ведущего попытку "обмануть коллектив проекта, дав подсказку одному из телепатов на отборочных испытаниях". Позже друг ведущего на условиях анонимности рассказал, что обвинения в получении взяток за подсказки были местью.