Pixabay/Gerd Altmann
Foto: Pixabay/Gerd Altmann

Российский актер Андрей Сиротин, сыгравший в сериале "Достоевский", умер в 34 года. Об этом пресс-служба Московского драматического театра имени Пушкина сообщила в Facebook.

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Причина смерти не уточняется. "С горечью сообщаем, что не стало талантливого артиста Андрея Сиротина, нашего задумчивого принца Калафа", — говорится в обращении театра.

Андрей Сиротин окончил ГИТИС. Помимо "Достоевского", он снимался в таких сериалах, как "Перекрестки судьбы" и "Шериф", а также в фильме "Дирижер". Принца Калафа Сиротин сыграл в спектакле Константина Богомолова 2010 года "Принцесса и идиот".

20 июля стало известно о смерти японского актера Харумы Миуры, звезды полнометражной экранизации манги "Атака титанов". Он совершил самоубийство в возрасте 30 лет.

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Lenta.ru

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