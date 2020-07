Умер 49-летний экс-ведущий шоу "Разрушители мифов" Грант Имахара, сообщает Deadline со ссылкой на представителя компании Discovery.

Что именно случилось с Имахарой, неизвестно. "У меня нет слов. Я был частью двух больших семей с Грантом Имахарой последние 22 года. Грант был замечательным инженером, художником и артистом, а еще щедрым, добрым, мягким человеком. Работать с ним было чудесно. Я скучаю по своему другу", — написал в Twitter его коллега по "Разрушителям мифов" Адам Сэвидж.

I’m at a loss. No words. I’ve been part of two big families with Grant Imahara over the last 22 years. Grant was a truly brilliant engineer, artist and performer, but also just such a generous, easygoing, and gentle PERSON. Working with Grant was so much fun. I’ll miss my friend.