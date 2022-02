В Британии опровергли новость о смерти королевы Елизаветы II

Американское издание Hollywood Unlocked опубликовало новость о смерти королевы Великобритании Елизаветы II.

В посте издания в Instagram говорится, что источники, близкие к королевству, эксклюзивно уведомили издание о том, что королева Елизавета II скончалась. "Она должна была прийти на свадьбу редактора британского журнала Vogue Эдварда Эннинфула, но была найдена мертвой", — написано в посте.

В ответ на это сообщение британский журналист Рикардо Брукс написал опровержение этой информации в своем Twitter-аккаунте. Он напомнил, что в случае кончины королевы будет реализован особый регламент. Эту трагическую новость первой сообщит ВВС. Перед этим с премьер-министром Великобритании свяжется личный секретарь Елизаветы.

"Существует тщательно разработанный план по объявлению ее смерти", — поделился информацией Брукс.

Here’s a helpful article on what will happen when Her Majesty dies. https://t.co/4gd745frAC