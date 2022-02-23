В Британии опровергли новость о смерти королевы Елизаветы II
Foto: Vida Press

Американское издание Hollywood Unlocked опубликовало новость о смерти королевы Великобритании Елизаветы II.

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В посте издания в Instagram говорится, что источники, близкие к королевству, эксклюзивно уведомили издание о том, что королева Елизавета II скончалась. "Она должна была прийти на свадьбу редактора британского журнала Vogue Эдварда Эннинфула, но была найдена мертвой", — написано в посте.

В ответ на это сообщение британский журналист Рикардо Брукс написал опровержение этой информации в своем Twitter-аккаунте. Он напомнил, что в случае кончины королевы будет реализован особый регламент. Эту трагическую новость первой сообщит ВВС. Перед этим с премьер-министром Великобритании свяжется личный секретарь Елизаветы.

"Существует тщательно разработанный план по объявлению ее смерти", — поделился информацией Брукс.

Ранее сообщалось, что 95-летняя королева заболела коронавирусом и заразила все свое окружение. Представители королевы заявили, что она испытывает легкие симптомы, похожие на простуду. Елизавета продолжит выполнять легкие обязанности.

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