В британской королевской семье ожидается пополнение, принцесса Евгения ждет первенца
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Евгения и ее супруг Джек Бруксбэнк ожидают их первенца.

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Младшая дочь принца Эндрю и его супруги Сары Фергюсон станет мамой в начале следующего года, пишет The Guardian со ссылкой на официальное сообщение Букингемского дворца. В сообщении также отмечается, что родители принцессы, а также королева Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский очень воодушевлены этой новостью. Ребенок станет девятым правнуком королевы и 11 в очереди на трон.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк обвенчались в октябре 2018 года. Издание отмечает, что их наследник не будет иметь титула, так как только его мать принадлежит к знати, однако королева может пожаловать титул его отцу или дать ребенку в обход правил.

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