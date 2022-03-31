В дом Бекхэма проник грабитель, пока его семья отдыхала на другом этаже
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В особняке бывшего футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма произошло ограбление, в то время как он и его близкие находились дома, сообщает Daily Mail.

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По данным источника, неизвестные пробрались поздно вечером 29 марта в особняк пары в западном Лондоне и украли из одной из спален дизайнерскую одежду, аксессуары и технику на тысячи фунтов. В это время Виктория и Дэвид находились вместе с 10-летней дочерью Харпер на первом этаже.

Кражу со взломом лишь на следующее утро обнаружил 17-летний сын Дэвида Круз Бекхэм, вернувшийся после ночной прогулки с друзьями. Молодой человек обнаружил, что в комнате все перевернуто и выбито стекло.

По словам источника, близкого к семье, Бэкхемы стали жертвами профессионалов, которые уже не раз проникали в богатые дома в престижном районе Холланд Парк в Кенсингтоне.

"К счастью, преступник смог добраться только до одной спальни, прежде чем убежал", — приводит слова источника The Sun.

Как отмечает издание, грабитель успел пробраться в еще один дом на той же улице.

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