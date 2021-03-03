Pixabay/Gerd Altmann
Foto: Pixabay/Gerd Altmann

Актер Иван Марченко умер в Киеве на 44-м году жизни.

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Об этом рассказала в Facebook пресс-служба киностудии LeDoyen Studio. "Сегодня после многолетней отчаянной борьбы со страшной болезнью нас покинул талантливый актер, режиссер и замечательный человек Иван Марченко", — рассказали в киностудии.

Известно, что онкологическое заболевание у Марченко диагностировали несколько лет назад. Он перенес несколько курсов лечения и операций.

Актер снимался в сериалах "Сваты", "Ментовские войны", "Возвращение Мухтара", "Утесов", "Женский доктор" и др.

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