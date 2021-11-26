В Лондоне на концерте Brainstorm некоторые зрители заразились Covid-19

На Facebook странице группы Brainstorm появилось сообщение о том, что на концерте 18 ноября в Лондоне, проходящем в “зеленом режиме”, несколько человек заразились Covid-19.

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День независимости Латвии для латвийцев, живущих в Великобритании, в этом году был особенным, ведь в Лондоне с концертом выступила группа Brainstorm. Несмотря на то, что вход на концерт был только с сертификатом Covid-19 или с тестом, выяснилось, что несколько зрителей заразились коронавирусом.

“Привет, друзья! Узнав, что несколько зрителей на нашем концерте в Лондоне 18 ноября заразились Covid-19, мы, конечно, очень переживаем и желаем всем как можно более легкого течения болезни и скорейшего выздоровления. Концерт прошел с соблюдением всех правил безопасности, принятых в Великобритании. На концерт можно было прийти только с сертификатом Covid-19 или с тестом на Covid-19. Мы и наша техническая команда были вакцинированы от Covid-19 и мы все здоровы. Друзья, всем здоровья и хорошего настроения!”, — сказано в заявлении группы.