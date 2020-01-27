Российская актриса Наталья Андрейченко, известная по главной роли в фильме "Мэри Поппинс, до свидания", исчезла в Мексике, где живет уже около 10 лет.

Об этом в социальных сетях сообщил пиар-директор артистки Ян Трунцев, попросив всех, кто располагает хоть какой-то информацией, сообщить ему о возможном местонахождении Андрейченко.

По словам Трунцева, актриса не выходит на связь уже больше суток. Он рассказал, что в субботу она ездила в гости к подруге в Канкун, а после отъезда перестала отвечать на звонки и сообщения.

"Уехала в 3 часа дня, сказав о плохом самочувствии и усталости, ее клонило в сон. После того, как она села в машину, больше не выходила на связь. Ехать ей около часа за рулем", - написал Трунцев в профиле Андрейченко в соцсетях. Он также добавил, что пытается связаться с ее сыном. Звонки на российский и американский номера актрисы не проходят. При этом, по словам пиар-директора, актриса раньше никогда не отключала телефон и всегда была на связи.